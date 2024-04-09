MWM: бомбардировщики Су-34 эффективно уничтожают позиции ВСУ

«Самолет доказал особую эффективность при применении высокоточных планирующих бомб на Украине, в том числе при непосредственной поддержке с воздуха», — говорится в тексте.



Авторы статьи уточняют, что планирующие бомбы позволяют поражать цели на расстоянии до 70 километров.



Кроме того, в издании отметили, что новые планирующуе бомбы класса «Дрель» могут стать заметным усовершенствованием бомбардировщика Су-34. Они предлагают большую полезную нагрузку при меньших затратах по сравнению с ракетами воздушного базирования и способны нести как обычные, так и термобарические боеголовки, эффективно поражая наземные цели.