Стоматолога из Узбекистана задержали в питерском аэропорту Пулково

Предприниматель объяснил, что не знал порядка вывоза товаров за пределы Евразийского экономического союза. По словам стоматолога, из-за разницы курса валют и введенных санкций он решил сэкономить и большую часть оборудования и материалов закупил у себя на родине, а другую заказал в российских интернет-магазинах.