Стоматолога из Узбекистана задержали в питерском аэропорту Пулково

Гражданин Узбекистана, владеющий стоматологической клиникой в Санкт-Петербурге, решил открыть бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, но не учел, что в багаже можно перевозить только личные вещи.
Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении Санкт-Петербурга, 30-летнего мужчину задержали в Пулково при попытке вылететь в Дубай. В трех чемоданах врача таможенники обнаружили 220 видов медицинских инструментов и санитарно-гигиенических изделий, а также 44 наименования лекарств. Всего было задержано 770 единиц весом более 30 килограммов.
«Образцы для выставок, раздаточный материал, оборудование, расходные материалы и другие товары, перевозимые для извлечения прибыли, подлежат обязательному декларированию с уплатой таможенных пошлин и сборов», — отметил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.
Предприниматель объяснил, что не знал порядка вывоза товаров за пределы Евразийского экономического союза. По словам стоматолога, из-за разницы курса валют и введенных санкций он решил сэкономить и большую часть оборудования и материалов закупил у себя на родине, а другую заказал в российских интернет-магазинах.
На закупку товаров, необходимых для запуска клиники, бизнесмен потратил более 250 тысяч рублей. Против нарушителя возбуждено административное дело о недекларировании товаров.