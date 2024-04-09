Чем известен погибший певец Евгений Кунгуров

В 2012 году принял участие в телепроекте «Голос» на «Первом канале». Там он попал в команду к Александру Градскому и успешно дошел до финала. В 2013-м участвовал в шоу «Один в один» (первый сезон выходил на «Первом канале»), где перевоплощался в известных российских артистов, в том числе в Федора Шаляпина. В том же году состоялся его первый сольный концерт в Санкт-Петербурге в ДК имени Горького в сопровождении Оркестра русских народных инструментов. В сентябре 2014 года начал вести программу «Романтика романса» на канале «Россия Культура». В 2022 году стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра.