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Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» продвинулись на южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери Киева составили здесь до 110 солдат, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля», — добавили в МО РФ.

Отмечается, что противник также потерял 122-миллиметровую гаубицу FН-70 производства Великобритании, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.