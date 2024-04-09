Российские военные продвинулись на Южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.