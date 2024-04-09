Пострадавшим от паводка самарцам помогают восстанавливать дома

В Самарской области улучшается паводковая ситуация. За минувшие сутки вода ушла из 11 жилых домов и с 376 приусадебных участков. Подтопленными остаются 39 домов и 525 приусадебных участков. Об этом в эфире федерального телеканала сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
— Мы фиксируем улучшение каждый день. Основная проблема у нас была по югу области — это реки Большой Иргиз и Чапаевка. Там предпринимали наибольшие усилия. Сегодня режим ЧС сохраняется только в Большеглушицком районе, режим повышенной готовности остается в 14 муниципальных образованиях, — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что, хотя ситуация с паводком улучшается, оперативные службы Самарской области готовы к любым возможным изменениям. Сейчас специалисты отслеживают уровень воды в Волге. Повышенный сброс воды с Жигулевской ГЭС ожидается в конце апреля. Губернатор отметил, что к этому в регионе будут готовы.
Также Дмитрий Азаров рассказал о помощи жителям, чьи дома попали в зону подтопления. Для них организовали пункты временного размещения. Сейчас там находятся всего семь человек. Большинство предпочитает отправляться к родственникам и близким. Оказывают пострадавшим от паводка и финансовую помощь: выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи на экстренные нужды (получили уже сотни людей) и выплата частичной компенсации по потере имущества в 100 тысяч рублей.
— Будем людям помогать приводить в порядок дома. На муниципальном уровне уже по целому ряду домов проводятся ремонтные работы. На сегодняшний день нет информации, что какие-то дома теперь непригодны для проживания. Но еще будем проводить комиссионное обследование.
Кроме того, Дмитрий Азаров отметил актуальность вопроса по обязательному страхованию имущества. Речь идет о частных домах, расположенных на территориях с повышенной опасностью. Глава региона считает, что этот вопрос следует доработать на федеральном уровне.