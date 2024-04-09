Пострадавшим от паводка самарцам помогают восстанавливать дома

Также Дмитрий Азаров рассказал о помощи жителям, чьи дома попали в зону подтопления. Для них организовали пункты временного размещения. Сейчас там находятся всего семь человек. Большинство предпочитает отправляться к родственникам и близким. Оказывают пострадавшим от паводка и финансовую помощь: выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи на экстренные нужды (получили уже сотни людей) и выплата частичной компенсации по потере имущества в 100 тысяч рублей.