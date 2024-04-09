Ищут несколько дней: отец с сыном уехали смотреть затопленный в Кульсары дом и пропали

«Как только поступило сообщение, спасатели отправились по указанному адресу. По прибытии было установлено, что дверь дома заделана пеной. По данному вызову 6 апреля в 20:57 спасатели, пять единиц плавсредств, одна единица техники (трэкол) были задействованы для проведения круглосуточных поисковых работ», — сообщили в ДЧС.