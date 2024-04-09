Миграционные рейды провели на складах маркетплейсов и в ресторанах Ростова

В Ростовской области во время масштабной проверки повестки в военкоматы выдали 150 иностранцам, получившим гражданство России, но не вставшим на воинский учет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления СК РФ по ЮВО.
Как выяснилось, рейды проверили "в ресторанах быстрого питания на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону, а также в четырех логистических центрах крупных маркетплейсов в хуторе Ленина Аксайского района.
Всего под внимание попали 913 человек, из которых 545 числились гражданами Российской Федерации. Добавим, кроме выдачи повесток, к административной ответственности привлекли 39 человек, 25 из которых были иностранцами.
— Всего в Ростовской области с начала 2024 года на воинский учет поставили свыше 180 натурализованных граждан, 12 человек указанной категории заключили контракты о прохождении службы в Вооруженных Силах России, — процитировали военное следственное управление СК РФ по ЮВО.