Миграционные рейды провели на складах маркетплейсов и в ресторанах Ростова

В Ростовской области во время масштабной проверки повестки в военкоматы выдали 150 иностранцам, получившим гражданство России, но не вставшим на воинский учет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления СК РФ по ЮВО.