В Нижнедевицком районе под Воронежем в пожаре сгорели две 90-летние женщины

Страшный пожар произошел в понедельник, 8 апреля, в Нижнедевицком районе Воронежской области. Сигнал о возгорании поступил в службу МЧС в 10:12, по сообщению очевидцев, горел жилой дом на улице Пролетарской в Вязноватовке. На место происшествия выехали 2 единицы техники и 8 спасателей. Огонь ликвидировали через 27 минут — в 10:39. На месте пожара обнаружены тела двух старушек — 96-летней хозяйки дома и ее 93-летней сестры.