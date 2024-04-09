Замакима района незаконно получил премию в 600 тыс. тенге

Как сообщает издание, об итогах работы по профилактике нарушений законодательства о госслужбе и этического кодекса в своем ведомстве на Совете по этике рассказал аким района имени Беимбета Майлина Кайсар Муржакупов. Он отметил, что за 2023 год к дисциплинарной ответственности были привлечены 22 госслужащих.
«Также имеются факты нарушения этического кодекса. Так, в феврале к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии был привлечен заместитель акима района. По той же причине в ноябре аким Новоильинского сельского округа был привлечен к ответственности в виде увольнения», — отметил Кайсар Муржакупов.
Примечательно, что замакима района, который получил дисциплинарное взыскание, наравне с остальными госслужащими был премирован. Ему выплатили 600 тыс. тенге.
Кайсар Муржакупов уточнил, что сразу после этого чиновнику направили уведомление о возврате выплаченной премии, на что тот дал согласие и пообещал возвращать сумму частями в течение шести месяцев, так как сейчас он безработный. А сотрудник отдела кадров, не исключивший замакима из списка премированных, за свою оплошность получил выговор.
Отмечается, что за 2023 год в районе имени Беимбета Майлина к административной ответственности привлекли восемь госслужащих, а за 2022 год — 12 чиновников. Кайсар Муржакупов также доложил, что на постоянной основе проводится мониторинг аккаунтов госслужащих в соцсетях на предмет компрометирующих фото и видео, но таких в прошедшем году не нашлось.