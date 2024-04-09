Замакима района незаконно получил премию в 600 тыс. тенге

Отмечается, что за 2023 год в районе имени Беимбета Майлина к административной ответственности привлекли восемь госслужащих, а за 2022 год — 12 чиновников. Кайсар Муржакупов также доложил, что на постоянной основе проводится мониторинг аккаунтов госслужащих в соцсетях на предмет компрометирующих фото и видео, но таких в прошедшем году не нашлось.