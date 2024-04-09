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Путину доложили о ситуации с паводками в Оренбурге, Кургане и Тюмени

Президент Владимир Путин получил доклады о ситуации с паводками от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Отдельный доклад предоставил глава МЧС России Александр Куренков, который утром 9 апреля повторно прибыл в зону подтоплений, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По ее итогам, как уточнили в пресс-службе Кремля, главы государств дали поручения правительствам синхронизировать действия по борьбе с паводками.

5 апреля из-за мощных паводков на реке Урал в Орске прорвало дамбу. По последним данным, количество подтопленных домов превысило 10,5 тыс. В Оренбургской области эвакуированы около 6,4 тыс. человек, еще более 550 — в поселке Звериноголовское в Курганской области. Оренбургской, Курганской и Тюменской областях действует режим ЧС. В Казахстане из-за сильных паводков режим ЧС объявлен в десяти регионах страны, Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию самой сложной за 80 лет.

Путин Владимир
МЧС