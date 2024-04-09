ВСУ бросили две немецких БМП Marder на кладбище бронетехники в Запорожье

Поначалу показаны две выпущенные еще во времена Советского Союза БМП первого поколения. У одной из них после взрыва боекомплекта башня с 73-мм пушкой 2А28 «Гром» улетела от корпуса метров на двадцать пять.
На некотором расстоянии от них застыл подбитый Т-72, еще дальше — несколько единиц техники, которую невозможно опознать, так как она превращена в груды металлолома.
С левой стороны превращенной в глинистое месиво проселочной дороги стоят две немецкие БМП Marder 1А3. Они не имеют серьезных внешних повреждений, но по какой-то причине экипажи их бросили. В составе ВСУ эти боевые машины не смогли проявить себя как-то по-особенному: есть предположения, что уже потеряно до двух десятков таких натовских «подарков».
Также можно увидеть подбитый английский тяжелый бронированный грузовик Wolfhound, их поставки начались еще в мае 2022 года. В настоящее время, по всей видимости, большая часть их выведена из строя.