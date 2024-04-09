ВСУ бросили две немецких БМП Marder на кладбище бронетехники в Запорожье

С левой стороны превращенной в глинистое месиво проселочной дороги стоят две немецкие БМП Marder 1А3. Они не имеют серьезных внешних повреждений, но по какой-то причине экипажи их бросили. В составе ВСУ эти боевые машины не смогли проявить себя как-то по-особенному: есть предположения, что уже потеряно до двух десятков таких натовских «подарков».