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В Татарстане из-за сбоя приостановили регистрацию авто и замену прав

После того, как неполадки будут устранены, работа подразделений будет продлена.

В подразделениях ГИБДД Татарстана в связи с техническим сбоем временно прекратили предоставление услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Об этом сообщила республиканская Госавтоинспекция.

«В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России работают над устранением причин технического сбоя в работе информационных ресурсов», — говорится в сообщении.

После того, как неполадки будут устранены, работа подразделений будет продлена, чтобы принять всех, кто обратился за услугами.

Напомним, таксисты не могут работать в Татарстане, если у них нет спецстатуса.

ГИБДД