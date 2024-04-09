В Татарстане из-за сбоя приостановили регистрацию авто и замену прав

В подразделениях ГИБДД Татарстана в связи с техническим сбоем временно прекратили предоставление услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Об этом сообщила республиканская Госавтоинспекция.
«В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России работают над устранением причин технического сбоя в работе информационных ресурсов», — говорится в сообщении.
После того, как неполадки будут устранены, работа подразделений будет продлена, чтобы принять всех, кто обратился за услугами.
Напомним, таксисты не могут работать в Татарстане, если у них нет спецстатуса.