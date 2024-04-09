Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы на мотоциклах ворвались в окопы ВСУ, ошеломив врага

В Телеграм-канале «Рядовой на передовой» опубликовали уникальное видео захвата окопов ВСУ российскими бойцами на мотоциклах. Штурмовики настолько шокировали врага внезапной атакой, что взяли позиции без боя.

Дерзкая операция была осуществлена бойцам отряда «Шторм» и 1-го батальона 123-й бригады 2-го Армейского корпуса.

На кадрах видно, как два мотоцикла, на каждом из которых разместилось по несколько штурмовиков примчались через степь к лесополосе. Здесь солдаты спешились и быстро захватили окопы.

«Такого дерзкого рывка противник не ожидал. Штурмовики на мотоциклах стремительно ворвались в укровские окопы, противник сбежал, не вступая в бой», — написали в канале.

В последствие штурмовики успешно удержали взятые позиции, не смотря на попытки ВСУ их выбить.