Российские бойцы на мотоциклах ворвались в окопы ВСУ, ошеломив врага

Дерзкая операция была осуществлена бойцам отряда «Шторм» и 1-го батальона 123-й бригады 2-го Армейского корпуса.
На кадрах видно, как два мотоцикла, на каждом из которых разместилось по несколько штурмовиков примчались через степь к лесополосе. Здесь солдаты спешились и быстро захватили окопы.
«Такого дерзкого рывка противник не ожидал. Штурмовики на мотоциклах стремительно ворвались в укровские окопы, противник сбежал, не вступая в бой», — написали в канале.
В последствие штурмовики успешно удержали взятые позиции, не смотря на попытки ВСУ их выбить.