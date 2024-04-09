На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей

«Суд счел их вину доказанной. Исходя из роли каждого в совершенных преступлениях, им назначены наказания: Саркисяну — в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Андросовой — в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Костюковец — в виде лишение свободы на срок три года условно со штрафом 100 тысяч рублей, с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении пресс-службы судов.