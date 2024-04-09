На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей

«В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 236 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, соучастники изготовили электронные платежные документы и предоставили их в банк», — говорится в сообщении СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По материалам следствия, Ашот Саркисян, Ирина Андросова и Наталья Костюковец занимали должности руководителя, генерального директора и главного бухгалтера ООО «Приазовский Винный Дом». В ноябре 2017 года руководитель и гендиректор решились на хищение средств из краевого бюджета и привлекли к своему плану главбуха. Они знали, что в рамках программы развития сельского хозяйства регион предоставлял субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Вместе они готовили фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров, плантажной вспашке и иных работ на общую сумму более 90 миллионов рублей и направляли их в минсельхоз края для получения субсидий.
Саркисян, Андросова и Костюковец обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), пособничестве в его совершении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159), а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
«Суд счел их вину доказанной. Исходя из роли каждого в совершенных преступлениях, им назначены наказания: Саркисяну — в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Андросовой — в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Костюковец — в виде лишение свободы на срок три года условно со штрафом 100 тысяч рублей, с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.