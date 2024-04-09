Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок

«Мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числилось 19 эпизодов нарушений ПДД.
Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, ему грозило до 5 лет лишения свободы, рассказали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, отметив, что обвиняемый полностью признал вину, рассчитывая на более мягкое наказание, и дело рассматривалось в особом порядке.
Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».