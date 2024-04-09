Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок

«Мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.