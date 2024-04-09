Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста

По данным ведомства, 51-летний мужчина «публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности», а также призывал к насильственным действиям в отношении русских.
Уголовное дело в отношении злоумышленника рассмотрит Феодосийский городской суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
В марте сотрудники УФСБ и Погрануправления задержали в Крыму 33-летнего местного жителя, который в одном из интернет-мессенджеров призывал к насилию над русскими.
Также в прошлом месяце жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.