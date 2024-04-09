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Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Погрануправлением ФСБ задержали жителя Феодосии, который публично призывал к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным ведомства, 51-летний мужчина «публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности», а также призывал к насильственным действиям в отношении русских.

Уголовное дело в отношении злоумышленника рассмотрит Феодосийский городской суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В марте сотрудники УФСБ и Погрануправления задержали в Крыму 33-летнего местного жителя, который в одном из интернет-мессенджеров призывал к насилию над русскими.

Также в прошлом месяце жителя Симферопольского района Крыма приговорили к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.