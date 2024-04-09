Главврача поликлиники № 2 Тольятти приговорили к 2,5 годам колонии за растрату

Следствие полагало, что главврач поликлиники два года, начиная с декабря 2020 года, начислял 15 подчиненным выплаты по нацпроекту за увеличенный объем работы, что было незаконно. Сотрудники часть из этих выплат снимали с карт и отдавали главврачу. Всего руководитель поликлиники таким образом похитил 1,6 миллионов рублей.