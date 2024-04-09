Главврача поликлиники № 2 Тольятти приговорили к 2,5 годам колонии за растрату

В Тольятти вынесли приговор главному врачу поликлиники № 2 Андрею Житлову. Его признали виновным в растрате и отправили в колонию, об этом пишет издание «Волга-ньюс». Его также обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, но это обвинение сняли.
Следствие полагало, что главврач поликлиники два года, начиная с декабря 2020 года, начислял 15 подчиненным выплаты по нацпроекту за увеличенный объем работы, что было незаконно. Сотрудники часть из этих выплат снимали с карт и отдавали главврачу. Всего руководитель поликлиники таким образом похитил 1,6 миллионов рублей.
В декабре 2022 года Андрея Житлова задержали. Пока шло следствие, его средства и имущество на сумму около 1,3 миллионов были арестованы. За растрату его приговорили к 2,5 годам колонии. Защита Житлова заявила, что будет обжаловать приговор, который считает незаконным.