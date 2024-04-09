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Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области

В результате артиллерийского обстрела поселка Климово в Брянской области погибли женщина и ребенок, еще три человека пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, удар пришелся на самый центр поселка. В результате атаки произошел пожар в жилом доме, частично оказались повреждены несколько автомобилей.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 7 апреля атаке подверглось село Курковичи Стародубского муниципального округа, пострадавших не было, произошло нарушение энергоснабжения.

В тот же день над территорией региона силами ПВО были сбиты два беспилотника. В обоих случаях пострадавших и разрушений не было, сообщал Богомаз.