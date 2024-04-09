Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка в Брянской области

По его словам, удар пришелся на самый центр поселка. В результате атаки произошел пожар в жилом доме, частично оказались повреждены несколько автомобилей.
Брянская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 7 апреля атаке подверглось село Курковичи Стародубского муниципального округа, пострадавших не было, произошло нарушение энергоснабжения.
В тот же день над территорией региона силами ПВО были сбиты два беспилотника. В обоих случаях пострадавших и разрушений не было, сообщал Богомаз.