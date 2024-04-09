В Волгограде коммерсант скрыл от налоговой 90 млн рублей

90 миллионов рублей скрыл от налоговой 62-летний бизнесмен из Волгограда. В течение нескольких лет коммерсант накапливал долги перед ФНС, а потом и вовсе попытался откупиться. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в надежде разрешить ситуацию, мужчина обратился к знакомому в Москве и попросил о помощи. Тот оценил услугу в 45 миллионов, часть из которых было необходимо передать якобы налоговикам в качестве взятки. Однако предпринимателя обманули на 15 миллионов.