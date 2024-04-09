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В Волгограде коммерсант скрыл от налоговой 90 млн рублей

Волгоградский СК обвинил 62-летнего бизнесмена в неуплате 90 млн рублей налогов.

Источник: Комсомольская правда

90 миллионов рублей скрыл от налоговой 62-летний бизнесмен из Волгограда. В течение нескольких лет коммерсант накапливал долги перед ФНС, а потом и вовсе попытался откупиться. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в надежде разрешить ситуацию, мужчина обратился к знакомому в Москве и попросил о помощи. Тот оценил услугу в 45 миллионов, часть из которых было необходимо передать якобы налоговикам в качестве взятки. Однако предпринимателя обманули на 15 миллионов.

Следователи также выяснили, что в январе 2023 года сам коммерсант по такой же схеме получил 20 миллионов от своего знакомого. Сейчас мужчине вменяют четыре тяжкие статьи УК РФ: неуплата налогов, взятка, мошенничество, посредничество во взяточничестве.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, дело передано в надзорные органы. После утверждения обвинительного заключения материалы передадут в суд.

СК