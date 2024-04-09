Авиакомпанию «Икар» оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Нижнем Новгороде

По информации ведомства, самолет, который следовал из Минска в Пермь, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за плохих метеоусловий. На борту было 66 пассажиров, в том числе один ребенок, от которых поступили жалобы. Авиакомпания нарушила приказ Минтранса РФ, а именно пункт 99 ФАП-82. Пассажиры длительно ожидали следующий рейс, однако не получили питание, воду, размещение в гостинице.