Авиакомпанию «Икар» оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Нижнем Новгороде

Авиакомпания «Икар» получила штраф за нарушение прав пассажиров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, самолет, который следовал из Минска в Пермь, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за плохих метеоусловий. На борту было 66 пассажиров, в том числе один ребенок, от которых поступили жалобы. Авиакомпания нарушила приказ Минтранса РФ, а именно пункт 99 ФАП-82. Пассажиры длительно ожидали следующий рейс, однако не получили питание, воду, размещение в гостинице.
В связи с этим авиакомпанию привлекли к административной ответственности по статье «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований», а также выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.