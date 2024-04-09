В Перми проводят эвакуацию учащихся из школы № 132

Это не первое тревожное сообщение с начала этой недели. По информации краевого Минтербеза, в первой половине дня 8 апреля 2024 года на телефон оперативных служб поступило сообщение о возможном минировании в Перми гимназии № 33 на ул. Островского, 68 и средней школы № 42 на ул. Нестерова 18. В целях обеспечения безопасности оперативные службы также провели эвакуацию. По результатам проверки взрывные устройства не обнаружили, угроз жизни и здоровью не было.