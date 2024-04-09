В Перми проводят эвакуацию учащихся из школы № 132

По информации из открытых источников, из здания школы № 132 на ул. Баумана началась эвакуация учащихся. Родители спешно забирают детей из школы.
Учебный процесс в школе № 132 проводят в двух корпусах — на ул. Баумана, 16 и 27. Учреждение образования ведет углубленное изучение предметов естественно-экологического профиля.
Как сообщил краевой Минтербез, 9 апреля на телефон оперативных служб поступило сообщение о возможном минировании школы № 132 на ул. Баумана, 27 в Перми. Они незамедлительно выехали на место возможного чрезвычайного происшествия.
«В целях обеспечения безопасности учащихся и персонала в средней общеобразовательной школе провели эвакуацию учащихся и сотрудников. Проводится проверка учебного заведения. Угроз жизни, здоровью учащихся и работников нет. Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», — пояснили в краевом ведомстве.
Это не первое тревожное сообщение с начала этой недели. По информации Минтербеза Пермского края, в первой половине дня 8 апреля 2024 года на телефон оперативных служб поступило сообщение о возможном минировании в Перми гимназии № 33 на ул. Островского, 68 и средней школы № 42 на ул. Нестерова 18.
В целях обеспечения безопасности оперативные службы провели эвакуацию учащихся и сотрудников учебных заведений. По результатам проверки взрывные устройства не обнаружили, угроз жизни и здоровью учащихся и работников нет. Учебный процесс в образовательных школах возобновили в обычном порядке.
Это не первое тревожное сообщение с начала этой недели. По информации краевого Минтербеза, в первой половине дня 8 апреля 2024 года на телефон оперативных служб поступило сообщение о возможном минировании в Перми гимназии № 33 на ул. Островского, 68 и средней школы № 42 на ул. Нестерова 18. В целях обеспечения безопасности оперативные службы также провели эвакуацию. По результатам проверки взрывные устройства не обнаружили, угроз жизни и здоровью не было.
Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».