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В Ростовской области открыли горячую линию по вопросам качества питьевой воды

Жалобы на качество питьевой воды начали принимать по горячей линии в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Горячую линию по вопросам качества питьевой воды открыли в прокуратуре Ростовской области. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

— По телефону горячей линии можно будет пожаловаться на нарушения при обеспечении населения питьевой водой. Звонки будут принимать ежедневно, — уточнили в сообщении.

Номер телефона указан ниже. Также пожаловаться на воду, которую подают в краны, можно через интернет-приемную донской прокуратуры.

АЛЛО!

Телефон горячей линии прокуратуры Ростовской области: 8-(863)-210−55−99.

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