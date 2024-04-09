В Ростовской области открыли горячую линию по вопросам качества питьевой воды

Горячую линию по вопросам качества питьевой воды открыли в прокуратуре Ростовской области. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.
— По телефону горячей линии можно будет пожаловаться на нарушения при обеспечении населения питьевой водой. Звонки будут принимать ежедневно, — уточнили в сообщении.
Номер телефона указан ниже. Также пожаловаться на воду, которую подают в краны, можно через интернет-приемную донской прокуратуры.
АЛЛО!
Телефон горячей линии прокуратуры Ростовской области: 8-(863)-210−55−99.