МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье

За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович, 1990 года рождения.
Волк добавила, что полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию.
Представитель ведомства предупредила, что злоумышленник может быть вооружен, поэтому «следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания».
Она также напомнила, что из-за нападения на сотрудников МУ МВД России «Щелковское» Московской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Нападение на полицейских произошло в воскресенье вечером. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, второго госпитализировали в реанимацию.