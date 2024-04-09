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МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. МВД установило личность подозреваемого, напавшего на полицейских в подмосковном Щелково, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович, 1990 года рождения.

Ирина Волк
представитель МВД

Волк добавила, что полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию.

Представитель ведомства предупредила, что злоумышленник может быть вооружен, поэтому «следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания».

Она также напомнила, что из-за нападения на сотрудников МУ МВД России «Щелковское» Московской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Нападение на полицейских произошло в воскресенье вечером. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, второго госпитализировали в реанимацию.