Погиб, выполняя воинский долг: в Керчи простились с участником СВО Андреем Лапиным

Сегодня, 9 апреля, в Керчи прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Андреем Лапиным. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Андрей Лапин — уроженец Семипалатинска. Когда ему было четыре года, семья переехала в Керчь. Он окончил школу № 6, затем поступил в профессиональное училище № 40, учился на электромеханика. В 19 лет был призван в армию, после срочной службы продолжил учебу, затем поступил в ПТУ № 29 на крановщика. Работал на заводе им. Войкова, в городском центре культуры и досуга, а в последние годы — на судостроительном заводе «Залив».
— После начала специальной военной операции Андрей Александрович по воле сердца отправился в зону СВО. Выполняя воинский долг, защищая мир и безопасность России, наш земляк погиб в Артемовском районе ДНР 16 марта, — написал Брусаков.
Напомним, 3 апреля Севастополь простился с младшим лейтенантом, командиром взвода связи Алексеем Рублевским. Он геройски погиб в районе Новопокровки Запорожской области.