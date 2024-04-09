Погиб, выполняя воинский долг: в Керчи простились с участником СВО Андреем Лапиным

Андрей Лапин — уроженец Семипалатинска. Когда ему было четыре года, семья переехала в Керчь. Он окончил школу № 6, затем поступил в профессиональное училище № 40, учился на электромеханика. В 19 лет был призван в армию, после срочной службы продолжил учебу, затем поступил в ПТУ № 29 на крановщика. Работал на заводе им. Войкова, в городском центре культуры и досуга, а в последние годы — на судостроительном заводе «Залив».