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МЧС: 270 детей и 55 взрослых эвакуировали из-за задымления в медколледже Орши

В Орше в медколледже произошло задымление, эвакуировали 325 человек.

Источник: vitebsk.mchs.gov.by

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что 270 детей и 55 взрослых были эвакуированы по причине задымлений в медицинском колледже в Орше. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что в момент прибытия спасателей наблюдалось задымление внутри подвального помещения. В МЧС обратили внимание на то, что в здании на момент инцидента находилось 325 человек. Уточняется, что благодаря сработке системы звукового оповещения, рабочий персонал до приезда сотрудников МЧС смог эвакуировать 270 детей и 55 взрослых.

Согласно предварительным данным, задымление случилось в результате возгорания зарядного устройства электрошуруповерта, который находился в подвальном помещении здания учебного корпуса. В МЧС сказали, что никто не пострадал.