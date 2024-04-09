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Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу

ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Военно-космические силы России авиационными бомбами «ФАБ» ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Источник: РИА "Новости"

«Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного Завода», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что в этом районе много других потенциальных целей.

По данным подполья, на территории завода было производство беспилотников, а также расположены подземные складские помещения.

Об ударах по Харькову сегодня сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, взрывы прогремели в центральной части Харькова.

В регионе звучал сигнал ракетной тревоги.