Российские военные ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу

«Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного Завода», — сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что в этом районе много других потенциальных целей.
По данным подполья, на территории завода было производство беспилотников, а также расположены подземные складские помещения.
Об ударах по Харькову сегодня сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, взрывы прогремели в центральной части Харькова.
В регионе звучал сигнал ракетной тревоги.