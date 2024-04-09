В Нукусе мошенник за 11 тысяч долларов обещал должность в СГБ

Злоумышленника задержали во время получения денег.
Предварительное следствие установило, что ранее он уже получил 65 тысяч долларов от четырех таких же наивных граждан, желавших попасть на работу в Службу госбезопасности.
Также оказалось, что задержанный ранее был судим 5 раз за мошенничество.
Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) УК. Ведется расследование.
Напомним, ранее в Кашкадарьинской области задержали директора школы «Баркамол авлод» при получении взятки в размере 30 тысяч долларов.