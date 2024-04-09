СК возбудил дело против руководства США и стран НАТО

«Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», — говорится в сообщении.