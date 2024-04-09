Росфинмониторинг внес еще семь фигурантов дела о «Крокусе» в список террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В список попали братья Диловар и Аминчон Исломовы, их отец Исроил, а также Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Зоир Шарипзода и Алишер Касимов. Все они, кроме Алишера Касимова, — уроженцы Таджикистана. Касимов — уроженец Киргизии. Внесенные в перечень были до этого арестованы.