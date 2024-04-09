Росфинмониторинг внес еще семь фигурантов дела о «Крокусе» в список террористов

Братья и отец Исломовы обвиняются в пособничестве террористам. По версии следствия, они были завербованы одним из исполнителей теракта. Диловар Исломов был владельцем автомобиля, на котором скрылись после нападения террористы. Свою вину все трое отрицают.
Якубджони Юсуфзода обвиняется в том, что он перечислял средства за проживание исполнителей теракта. Назримад Луфтуллои, по версии следствия, также причастен к финансированию террористов. Зоира Шарипзоду следствие считает соучастником подготовки теракта. Алишер Касимов сдавал одному из террористов квартиру.
В марте в перечень были внесены четверо предполагаемых исполнителей теракта: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализод и Мухаммадсобир Файзов. Они были арестованы Басманным судом Москвы в ночь на 25 марта.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли концертный комплекс и скрылись. В результате теракта погибли 144 человека, 551 пострадал.
Вскоре предполагаемых террористов задержали. По заявлению ФСБ, они пытались добраться до границы с Украиной. Правоохранительные органы неоднократно заявляли об украинском следе в теракте. Сама Украина отрицает причастность к произошедшему.