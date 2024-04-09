Вашингтон
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росфинмониторинг внес еще семь фигурантов дела о «Крокусе» в список террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В список попали братья Диловар и Аминчон Исломовы, их отец Исроил, а также Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Зоир Шарипзода и Алишер Касимов. Все они, кроме Алишера Касимова, — уроженцы Таджикистана. Касимов — уроженец Киргизии. Внесенные в перечень были до этого арестованы.

Источник: РИА "Новости"

Братья и отец Исломовы обвиняются в пособничестве террористам. По версии следствия, они были завербованы одним из исполнителей теракта. Диловар Исломов был владельцем автомобиля, на котором скрылись после нападения террористы. Свою вину все трое отрицают.

Якубджони Юсуфзода обвиняется в том, что он перечислял средства за проживание исполнителей теракта. Назримад Луфтуллои, по версии следствия, также причастен к финансированию террористов. Зоира Шарипзоду следствие считает соучастником подготовки теракта. Алишер Касимов сдавал одному из террористов квартиру.

В марте в перечень были внесены четверо предполагаемых исполнителей теракта: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализод и Мухаммадсобир Файзов. Они были арестованы Басманным судом Москвы в ночь на 25 марта.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли концертный комплекс и скрылись. В результате теракта погибли 144 человека, 551 пострадал.

Вскоре предполагаемых террористов задержали. По заявлению ФСБ, они пытались добраться до границы с Украиной. Правоохранительные органы неоднократно заявляли об украинском следе в теракте. Сама Украина отрицает причастность к произошедшему.

Прокуратура