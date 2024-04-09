«Парализовало второй раз»: Под Ростовом больница отказалась от компенсаций мамам, у которых отнялись ноги после родов

Почти месяц Елена проходила реабилитацию в московском центре. Теперь она снова ходит с тростью: поднимается пока только правая стопа. Женщина уверена, что правая заработает после еще одного восстановительного курса. Но позволить себе лечение она пока не может — сутки в центре стоят 21,5 тысячи рублей. А для курса реабилитации нужен 21 день.