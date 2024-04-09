«Парализовало второй раз»: Под Ростовом больница отказалась от компенсаций мамам, у которых отнялись ноги после родов

Жительницы Ростовской области, 28-летняя Елена и 23-летняя Наталья, в 2023 году подали в суд на больницу. Обе родили в медучреждении первого ребенка, а после этого потеряли способность ходить. Женщина уверены, что врачи неправильно сделали эпидуральную анестезию — обезболивающий укол, который облегчает схватки.
СДЕЛАЛА ПЕРВЫЙ ШАГИ ВМЕСТЕ С СЫНОМ.
Елена говорит, что беременность проходила без осложнений. Об эпидуральной анестезии она не думала — ничто не предвещало тяжелые роды. Сделать укол ее уговорили уже в родильном зале.
— Проблемы со здоровьем начались на следующий день. Сильно болела спина, онемела нога. Пропала физическая потребность ходить в уборную.
После роддома женщину положили в урологическое отделение. Но капельницы и уколы не помогали, состояние пациентки ухудшалось. Через три недели Елену парализовало — она перестала чувствовать нижнюю часть тела.
— Мне сделали МРТ нижнего отдела позвоночника. На снимке увидели гематому в спинном мозге. В органе произошло кровоизлияние из-за эпидуральной анестезии.
За диагнозом последовали реабилитация, сотни попыток самостоятельно встать и пойти. Первые шаги Елена сделала только через девять месяцев — вместе с маленьким сыном. Сначала молодая мама ходила с тростью, потом научилась двигаться самостоятельно и даже занялась спортом.
Казалось, что проблемы со здоровьем позади, но в сентябре Елену опять парализовало.
ОТСУДИЛА У БОЛЬНИЦЫ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
— Я ощущала себя здоровым человеком, пошла в спортзал. Думала, что физические нагрузки не навредят, а, наоборот, укрепят организм. Через шесть тренировок поняла — что-то идет не так. Через два месяца снова слегла.
Медики предположили, что рецидив случился из-за инфекции в спинном мозге. Заражение могло произойти во время эпидуральной анестезии, но воспаление не проявлялось до первого провоцирующего фактора.
— Однако это предположения. Инфекцию могут подтвердить только анализы, а для этого нужно делать пункцию спинного мозга. У процедуры есть риски, поэтому я отказалась. Больше не хочу подписывать документы и надеяться на лучшее.
Почти месяц Елена проходила реабилитацию в московском центре. Теперь она снова ходит с тростью: поднимается пока только правая стопа. Женщина уверена, что правая заработает после еще одного восстановительного курса. Но позволить себе лечение она пока не может — сутки в центре стоят 21,5 тысячи рублей. А для курса реабилитации нужен 21 день.
Еще в апреле 2023 года Елена отсудила у больницы 500 тысяч рублей. Компенсацию так и не получила — судебное разбирательство продолжается.
— Мы подали апелляцию, потому что сумма меня не устраивала. В том же месяце решение обжаловала и больница. Медики виновными себя не считают. Областной суд назначил еще одну, третью экспертизу.
ПАРАЛИЗОВАЛО, А ПОТОМ НАЧАЛА СЛЕПНУТЬ.
Наталья легла в роддом заранее. Врачи решили ускорить роды: срок подошел, а схватки не наступали. Женщина согласилась на предложение сделать эпидуральную анестезию.
— Все началось сразу после родов. В палату меня повезли в инвалидной коляске, сама я не могла встать с кушетки. На следующий день ходила с трудом, а потом упала в больничном коридоре. Ноги отнялись.
После выписки женщине делали массажи и ставили капельницы. Временами наступали улучшения, но пациентка быстро возвращалась в прежнее состояние. Почти через пять месяцев Наталья начала слепнуть.
— Мы поехали в Ростов, к неврологу. Сделали МРТ, сдали анализы. В спинном мозге была гематома, образовалась киста, скапливалась жидкость. Пришлось взять кредиты и делать операции. Ждать квоту было опасно — я могла ослепнуть.
После двух операций женщина начала вставать. Сначала могла сделать несколько шагов по квартире, потом научилась ходить с тростью и ходунками.
«МОГУ ГУЛЯТЬ С ДОЧКОЙ — РАНЬШЕ О ТАКОМ ТОЛЬКО МЕЧТАЛА».
Женщина ездит на реабилитации и надеется восстановиться. Правда после первых улучшений состояние больше не меняется.
— Врачи говорили, что я не смогу ходить даже с палочкой. Но, слава Богу, они ошиблись. Сейчас могу даже погулять с дочкой — раньше о таком только мечтала.
У Натальи, как и у Елены, продолжаются судебные тяжбы с больницей.
— Больница подала апелляцию. Не знаю, какие подробности могу говорить, чтобы не навредить процессу. Суд не закончился, ждем новое заседание.