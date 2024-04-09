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В Ташкенте парня, пристававшего к девушке в метро, арестовали на пять суток

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Молодой парень получил пять суток административного ареста за приставания к незнакомой женщине в метро, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По материалам судебного дела, инцидент произошел днем 1 апреля. В вагоне метро парень 21 года стал приставать к незнакомой женщине, трогая ее ниже талии. Пострадавшая подала на него в суд и попросила назначить строгое наказание.

Суд над ним состоялся накануне в открытом режиме. Молодого человека признали виновным в сексуальном домогательстве в соответствии с частью 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности и назначили ему пять суток ареста.

Кроме того, суд взыскал с правонарушителя 255 тысяч сумов на содержание в спецприемнике ГУВД Ташкента.

Напомним, что недавно сантехник пришел на вызов в один из домов на Чиланзаре и стал приставать к хозяйке, которая оказалась гражданкой Китая. Девушка подала в суд и сантехника посадили на пять суток.