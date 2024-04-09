В Ташкенте парня, пристававшего к девушке в метро, арестовали на пять суток

По материалам судебного дела, инцидент произошел днем 1 апреля. В вагоне метро парень 21 года стал приставать к незнакомой женщине, трогая ее ниже талии. Пострадавшая подала на него в суд и попросила назначить строгое наказание.
Суд над ним состоялся накануне в открытом режиме. Молодого человека признали виновным в сексуальном домогательстве в соответствии с частью 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности и назначили ему пять суток ареста.
Кроме того, суд взыскал с правонарушителя 255 тысяч сумов на содержание в спецприемнике ГУВД Ташкента.
Напомним, что недавно сантехник пришел на вызов в один из домов на Чиланзаре и стал приставать к хозяйке, которая оказалась гражданкой Китая. Девушка подала в суд и сантехника посадили на пять суток.