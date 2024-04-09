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Для изготовления наркотиков иностранцы арендовали в Алматы дом, где снимали сериал «Мяу»

Изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики.

АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. Двух иностранцев, подозреваемых в организации нарколаборатории, задержали сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности во время спецоперации, пишет Polisia.kz.

Наркобизнес в Алматы развернули двое граждан Пакистана и Индии. Один из них — студент ВУЗа в Алматы.

Для «работы» они арендовали частный дом. По иронии судьбы, тот же, где герои казахстанского сериала «Мяу» организовали нарколабораторию. В ходе обыска дома обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере.

Работали иностранцы в паре: один «варил» наркотик, другой — распространял, используя закладки. Свертки с «синтетикой» обнаружили во время обыска в спальной комнате.

"Общий вес изъятых синтетических психотропных веществ составил более четырех кг. Подозреваемые арестованы, — сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.