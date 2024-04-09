Для изготовления наркотиков иностранцы арендовали в Алматы дом, где снимали сериал «Мяу»

Для «работы» они арендовали частный дом. По иронии судьбы, тот же, где герои казахстанского сериала «Мяу» организовали нарколабораторию. В ходе обыска дома обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере.