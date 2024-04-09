Пьяный брестчанин сбил ребенка на переходе: дело передано в суд

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Бреста, который, будучи нетрезвым, сбил 9-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.



Согласно материалам дела, нетрезвый автомобилист 20 января этого года двигался по улице Красногвардейской в Бресте. Приближаясь к пешеходному переходу и располагая технической возможностью остановить автомобиль, водитель не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 9-летнюю девочку. В ДТП несовершеннолетняя получила тяжкие телесные повреждения.



После изучения материалов дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия пьяного автомобилиста были квалифицированы по ч.4 ст. 317 Уголовного кодекса. Расследование уголовного дела занимались сотрудники управления Следственного комитета по Брестской области. Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.