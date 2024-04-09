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Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урале у Оренбурга резко поднялся до отметки 914 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно», — подчеркнул глава города.

Он призвал жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города не терять время и вывезти до прихода воды детей, пожилых людей и инвалидов, а также животных. Также необходимо безотлагательно собрать документы и ценные вещи.

«Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили. Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!» — призвал мэр.

МЧС