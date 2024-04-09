Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся

«При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно», — подчеркнул глава города.
Он призвал жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города не терять время и вывезти до прихода воды детей, пожилых людей и инвалидов, а также животных. Также необходимо безотлагательно собрать документы и ценные вещи.
«Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили. Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!» — призвал мэр.