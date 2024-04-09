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В Воронеже вспыхнул пожар в жилом массиве «Олимпийский»

Причины возгорания выясняются.

Во вторник, 9 апреля, в Воронеже вспыхнул пожар в ЖК «Русский Авангард», расположенном по адресу: жилой массив «Олимпийский», 17. Загорелась квартира на третьем этаже многоэтажки. По оперативной информации, пострадавших нет, причина пожара выясняется. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях:

Сообщение о ЧП поступило в 14:56. Пожар потушили в 15:18. Огонь повредил домашние вещи и мебель на площади в 10 «квадратов».

К ликвидации возгорания привлекли семь отделений пожарных — 28 человек и 7 единиц техники.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что вечером воскресенья, 7 апреля, в поселке Рыбачий в Коминтерновском районе Воронежа загорелся дачный домик. Огонь сразу перекинулся на соседние строения. В итоге сгорели четыре дачи. Никто не пострадал.

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