В Воронеже вспыхнул пожар в жилом массиве «Олимпийский»

Во вторник, 9 апреля, в Воронеже вспыхнул пожар в ЖК «Русский Авангард», расположенном по адресу: жилой массив «Олимпийский», 17. Загорелась квартира на третьем этаже многоэтажки. По оперативной информации, пострадавших нет, причина пожара выясняется. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.