Суд в Гродно приговорил к длительным срокам лишения свободы двух наркозакладчиков

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском областном суде вынесли окончательный приговор двум наркозакладчикам, сообщили БЕЛТА в областном суде.



Двое мужчин, один из которых ранее совершил преступление, предусмотренное ст. 328 УК, добровольно вошли в состав организованной группы, действующей на территории Беларуси, где выполняли роль закладчиков наркотических средств и психотропных веществ.



9 августа 2023 года обвиняемые извлекли из тайника в лесном массиве в Гродно не менее 25,7466 г пара-метилэфедрона, что соответствует крупному размеру, и незаконно с целью сбыта хранили его до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.



Ранее судимый обвиняемый с июля по 9 августа 2023 года, в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ нанес не менее 15 надписей с рекламой наркошопа на зданиях в Щучине. В судебном заседании вину в предъявленном обвинении он признал частично. Его подельник вину в предъявленном обвинении не признал.



В итоге суд Октябрьского района Гродно приговорил нарокозакладчиков соответственно к 11 и 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Обоим назначен штраф в 100 базовых величин каждому. Применена также специальная конфискация принадлежащих обвиняемым мобильных телефонов. С них взыскан в доход государства деньги, полученные преступным путем, — Br260 в солидарном порядке.



Не согласившись с приговором суда первой инстанции, обвиняемые поданы апелляционные жалобы. Рассмотрев дело и проверив законность и обоснованность приговора, судебная коллегия Гродненского областного суда пришла к выводу, что оснований для удовлетворения апелляционных жалоб обвиняемых не имеется. Приговор вступил в законную силу. −0-