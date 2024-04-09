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В Москве возобновлена регистрация машин и замена прав после технического сбоя

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Регистрация транспортных средств и замена водительских удостоверений возобновлены в полном объеме после технического сбоя во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объеме», — сказали в пресс-службе.

Регистрация транспортных средств и замена водительских удостоверений была временно приостановлена в связи с техническим сбоем. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что сбой в базах ГИБДД произошел по стране в связи с переходом на новое программное обеспечение.

ГИБДД