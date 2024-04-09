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Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в водоеме в Новой Москве

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура проводит проверку из-за гибели рыбы в водоеме в деревне Дудкино в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью рыбы в водном объекте в деревне Дудкино Москвы», — сказали в пресс-службе.

На фотографиях, предоставленных надзорным ведомством, видно, что вдоль всего берега водоема лежат десятки погибших рыб.

В прокуратуре отметили, что к проверке привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, отобраны пробы воды.

Ранее в соцсетях появились жалобы местных жителей на массовую гибель рыбы в пруду, а также сильный и неприятный запах от водоема.

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