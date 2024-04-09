Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в водоеме в Новой Москве

«Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью рыбы в водном объекте в деревне Дудкино Москвы», — сказали в пресс-службе.
На фотографиях, предоставленных надзорным ведомством, видно, что вдоль всего берега водоема лежат десятки погибших рыб.
В прокуратуре отметили, что к проверке привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, отобраны пробы воды.
Ранее в соцсетях появились жалобы местных жителей на массовую гибель рыбы в пруду, а также сильный и неприятный запах от водоема.