Сотрудник Нацгвардии подыграл телефонной мошеннице и помог поймать ее подельника с поличным

Это случилось 4 апреля. Неизвестная женщина представилась врачом.
«Ваша дочь пострадала в дорожно-транспортном происшествии, для ее лечения необходима операция. Вам необходимо срочно найти 20 тысяч долларов», — сказала она.
На звонок ответил сотрудник службы охраны. Он сразу понял, что звонит мошенница, и решил принять меры по ее задержанию. Подыграв злоумышленнице и изобразив обеспокоенность, он сказал, что готов встретиться и отдать деньги для «спасения дочери».
Женщина назначила встречу, но предупредила, что придет за деньгами не сама, а отправит знакомого по имени Руслан. Сотрудники батальона задержали курьера и доставили его в ОВД Яккасарайского района. «Руслан» оказался 23-летним жителем Чиланзара по имени Самандар.
Сейчас ГУВД Ташкента ведет доследственную проверку для установления личности подельницы задержанного и проверки причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.
Правоохранители призывают граждан не паниковать и не спешить отдавать деньги в таких случаях.
«Свяжитесь с родными и близкими, узнайте об их самочувствии, а затем незамедлительно сообщите о звонке злоумышленников в правоохранительные органы. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников», — говорится в сообщении Нацгвардии.
Напомним, что недавно правоохранители поймали в Ташкенте группу телефонных мошенников и обнародовали схемы, по которым действуют аферисты.