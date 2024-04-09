Сотрудник Нацгвардии подыграл телефонной мошеннице и помог поймать ее подельника с поличным

На звонок ответил сотрудник службы охраны. Он сразу понял, что звонит мошенница, и решил принять меры по ее задержанию. Подыграв злоумышленнице и изобразив обеспокоенность, он сказал, что готов встретиться и отдать деньги для «спасения дочери».