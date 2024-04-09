В Костанайской области арестовали водителя, который хотел протаранить блокпост

«Один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их. За неповиновение суд назначил ему пять суток ареста. К слову, с 5 апреля в этом районе в связи с паводками объявлена ЧС местного масштаба. Призываем граждан следовать принятым решениям и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и спасателей», — говорится в сообщении.