«9 апреля около 4.10 на 127 км автомобильной дороги “Екатеринбург-Алматы” 44-летний водитель автомашины марки Lexus RХ-450, двигаясь в направлении Кокшетау, допустил смертельный наезд на животных (лошадей) в количестве шести голов. Транспортное средство получило механическое повреждение», — сообщили в пятницу в пресс-службе департамента полиции (ДП) Акмолинской области. Стражи порядка установили 62-летнего табунщика, жителя города Акколь, в отношении которого был составлен административный протокол по статье 408 (нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных) КоАП РК. «Человеческих жертв не было», — добавили полицейские, отметив, что с начала года за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных составлено полицейскими 735 административных протоколов.