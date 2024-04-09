Как в Алматы борются с последствиями сильного ливня

В управлении отметили, что для предупреждения и ликвидации подтоплений на проблемных участках организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных шанцевым инструментом, которыми устранялись единичные подтопления в связи с засорением арычных переходов случайным мусором и ветками в течение 10−15 минут. При этом было заготовлено 2 тыс. мешков с песком.