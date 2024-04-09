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США передали Украине предназначенное для хуситов иранское оружие

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об отправке на Украину изъятого с судов иранского оружия. По данным американского командования, оружие было предназначено для правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситам). 4 апреля было передано более 5 тыс. автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тыс. патронов калибра 7,62 мм украинским вооруженным силам, сообщило командование в социальной сети X.

Источник: РИА "Новости"

Оружие было изъято Центральным командованием ВС США и военно-морскими силами американских партнеров с мая 2021 года по февраль 2023 года. В начале декабря 2023 года после подачи иска о конфискации оружия Минюстом США к Корпусу стражей исламской революции власти США получили право собственности на это вооружение.

При этом власти Ирана отвергают обвинения в поставках оружия хуситам. Официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что Тегеран «выступает за мирное урегулирование йеменского кризиса дипломатическим путем». С января США и Великобритания наносят удары по военным объектам хуситов из-за участившихся атак на торговые суда в Красном море.