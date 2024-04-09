США передали Украине предназначенное для хуситов иранское оружие

Оружие было изъято Центральным командованием ВС США и военно-морскими силами американских партнеров с мая 2021 года по февраль 2023 года. В начале декабря 2023 года после подачи иска о конфискации оружия Минюстом США к Корпусу стражей исламской революции власти США получили право собственности на это вооружение.