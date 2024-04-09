В Министерстве водных ресурсов Казахстана назвали регионы, где пик половодья уже прошел

АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали о ситуации на водохранилищах страны. Официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева сообщила, что их специалисты регулярно выезжают на объекты и лично следят за работами по безопасному пропуску паводковых вод и накоплению талой воды в водохранилищах.