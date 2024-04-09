Отменен приговор о хищении средств у структуры Минобороны

Возбужденное в 2018 году уголовное дело рассматривалось в судах больше трех лет: его сначала отправили в Москву, но позже вернули в Курск. Параллельно этому в столице слушались дела против главы компании-генпродрядчика «Лидера» Константина Молодкина. В 2021 году он получил четыре года колонии за растрату авансового платежа в 300 млн руб. по контракту на строительство общежитий для военных (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В прошлом году он был признан виновным также в хищении 85 млн руб. при строительстве полигона Омского автобронетанкового инженерного института (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание ужесточили до пяти лет.