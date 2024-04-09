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Отменен приговор о хищении средств у структуры Минобороны

Курский областной суд отменил приговор по уголовному делу о хищении средств у структуры Минобороны. Ранее двое предпринимателей получили сроки за то, что, по версии правоохранителей, похитили почти 14 млн руб. при исполнении госконтрактов на уборку площадок, на которых возводилось жилье для военных. Однако апелляционная инстанция усмотрела противоречия в самом обвинении, а также нарушение норм УПК при составлении приговора. Сами фигуранты вину не признают, утверждая, что не похищали деньги, а обналичивали их в интересах других участников контракта.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Курский облсуд отменил приговор Ленинского райсуда Курска по делу об особо крупном мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа с участием местного ООО «Лорест» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), следует из документов суда. В прошлом году пять и три года колонии соответственно получили сотрудники фирмы Дмитрий Квач и Инна Устюгова. После отмены приговора они были освобождены из-под стражи, им избрана подписка о невыезде.

Как рассказывал «Ъ», в уголовном деле шла речь о строительстве в 2014—2015 годах более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Работы для АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) в качестве генподрядчика вела строительная компания «Лидера». Через подконтрольное ООО «ТерминалСтройПроект» она передала курскому ООО «Лорест» часть контрактов на ремонт ограждений строительных площадок, на очистку их от снега, льда и мусора, а также на обустройство мест складирования груза и уборку душевых и пунктов приема пищи. Работы, по версии следствия, в действительности выполнял сам генподрядчик.

В управлении Следственного комитета России по Курской области посчитали, что сотрудники местной компании, подготовив фиктивные документы, украли почти 14 млн руб., принадлежавших ГУОВ.

Возбужденное в 2018 году уголовное дело рассматривалось в судах больше трех лет: его сначала отправили в Москву, но позже вернули в Курск. Параллельно этому в столице слушались дела против главы компании-генпродрядчика «Лидера» Константина Молодкина. В 2021 году он получил четыре года колонии за растрату авансового платежа в 300 млн руб. по контракту на строительство общежитий для военных (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В прошлом году он был признан виновным также в хищении 85 млн руб. при строительстве полигона Омского автобронетанкового инженерного института (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание ужесточили до пяти лет.

Рассмотрение дела Дмитрия Квача и Инны Устюговой закончилось в прошлом году. В апелляционных жалобах они просили отмены приговора и оправдания. Как отмечали авторы жалоб, участники исполнения госконтракта знали, что работы в действительности выполняются силами генподрядчика, а контракты с ООО «ТерминалСтройПроект» заключались для обналичивания денег.

Отменяя приговор первой инстанции, Курский облсуд установил, что существо предъявленного подсудимым обвинения противоречит доказательствам, приведенным в обвинительном заключении.

В частности, согласно материалам дела, представители «ТерминалСтройПроекта» подготовили и направили генподрядчику документы об исполнении работ раньше, чем подписали акты с курским «Лорестом». В свою очередь, генподрядчик «Лидера» принял и оплатил уборку, хотя она была исполнена его сотрудниками. Также апелляционная инстанция подчеркнула, что в приговоре не была дана оценка показаниям подсудимых, которые признались, что обналичивали и возвращали деньги контрагентам.

Адвокат Инны Устюговой Николай Финошин сказал «Ъ», что после отмены приговора уголовное дело против его доверителя и Дмитрия Квача, по его мнению, должно быть прекращено. Защитник считает необходимым передать материалы в Москву для возбуждения дела против руководства «Лидеры». По словам господина Финошина, соответствующее заявление о привлечении Константина Молодкина к ответственности от лица его доверителя сейчас находится в Курске, но решения по нему нет.

расследование