Отменен приговор о хищении средств у структуры Минобороны

Курский облсуд отменил приговор Ленинского райсуда Курска по делу об особо крупном мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа с участием местного ООО «Лорест» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), следует из документов суда. В прошлом году пять и три года колонии соответственно получили сотрудники фирмы Дмитрий Квач и Инна Устюгова. После отмены приговора они были освобождены из-под стражи, им избрана подписка о невыезде.
Как рассказывал «Ъ», в уголовном деле шла речь о строительстве в 2014—2015 годах более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Работы для АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) в качестве генподрядчика вела строительная компания «Лидера». Через подконтрольное ООО «ТерминалСтройПроект» она передала курскому ООО «Лорест» часть контрактов на ремонт ограждений строительных площадок, на очистку их от снега, льда и мусора, а также на обустройство мест складирования груза и уборку душевых и пунктов приема пищи. Работы, по версии следствия, в действительности выполнял сам генподрядчик.
В управлении Следственного комитета России по Курской области посчитали, что сотрудники местной компании, подготовив фиктивные документы, украли почти 14 млн руб., принадлежавших ГУОВ.
Возбужденное в 2018 году уголовное дело рассматривалось в судах больше трех лет: его сначала отправили в Москву, но позже вернули в Курск. Параллельно этому в столице слушались дела против главы компании-генпродрядчика «Лидера» Константина Молодкина. В 2021 году он получил четыре года колонии за растрату авансового платежа в 300 млн руб. по контракту на строительство общежитий для военных (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В прошлом году он был признан виновным также в хищении 85 млн руб. при строительстве полигона Омского автобронетанкового инженерного института (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание ужесточили до пяти лет.
Рассмотрение дела Дмитрия Квача и Инны Устюговой закончилось в прошлом году. В апелляционных жалобах они просили отмены приговора и оправдания. Как отмечали авторы жалоб, участники исполнения госконтракта знали, что работы в действительности выполняются силами генподрядчика, а контракты с ООО «ТерминалСтройПроект» заключались для обналичивания денег.
Отменяя приговор первой инстанции, Курский облсуд установил, что существо предъявленного подсудимым обвинения противоречит доказательствам, приведенным в обвинительном заключении.
В частности, согласно материалам дела, представители «ТерминалСтройПроекта» подготовили и направили генподрядчику документы об исполнении работ раньше, чем подписали акты с курским «Лорестом». В свою очередь, генподрядчик «Лидера» принял и оплатил уборку, хотя она была исполнена его сотрудниками. Также апелляционная инстанция подчеркнула, что в приговоре не была дана оценка показаниям подсудимых, которые признались, что обналичивали и возвращали деньги контрагентам.
Адвокат Инны Устюговой Николай Финошин сказал «Ъ», что после отмены приговора уголовное дело против его доверителя и Дмитрия Квача, по его мнению, должно быть прекращено. Защитник считает необходимым передать материалы в Москву для возбуждения дела против руководства «Лидеры». По словам господина Финошина, соответствующее заявление о привлечении Константина Молодкина к ответственности от лица его доверителя сейчас находится в Курске, но решения по нему нет.