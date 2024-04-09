Верховный суд Башкирии на два года увеличил срок экс-координатору штаба Навального в Уфе

В июне 2023 года Кировский районный суд в Уфе приговорил Чанышеву к 7,5 года лишения свободы по статье об организации экстремистского сообщества и штрафу 400 тыс. рублей. По двум другим статьям обвинения она была освобождена от отбывания наказания за истечением срока давности.