Верховный суд Башкирии на два года увеличил срок экс-координатору штаба Навального в Уфе

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкирия изменила приговор Кировского районного суда г. Уфы, усилив назначенное Чанышевой по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ основное наказание до 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
В июне 2023 года Кировский районный суд в Уфе приговорил Чанышеву к 7,5 года лишения свободы по статье об организации экстремистского сообщества и штрафу 400 тыс. рублей. По двум другим статьям обвинения она была освобождена от отбывания наказания за истечением срока давности.
В марте Шестой кассационный суд вернул на апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкирии уголовное дело в отношении Чанышевой для рассмотрения в новом составе суда.
Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву 10 ноября 2021 года, через две недели она была переведена в СИЗО в Москве. Вину она не признала. Чанышева неоднократно привлекалась к административным арестам за участие в несанкционированных акциях.