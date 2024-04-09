В показаниях Бишимбаева на суде появились очевидные противоречия

«Ему (маляру — КазТАГ) слышится, как будто она спокойно говорит. Я сказал, пойдем в туалет, тогда нас не будет слышно. Почему не логичные действия? Значит она очень громко говорила, если там это было слышно, как спокойная речь», — утверждает экс-министр.