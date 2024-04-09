В показаниях Бишимбаева на суде появились очевидные противоречия

«По громким его звукам в самой випке слышно было только его голос. (…) Ну я сейчас уже точно не помню, ну видно было спокойное общение с ее стороны, диалог», — рассказал во вторник в суде свидетель — маляр Данияр Меирбеков.
На что подсудимый Бишимбаев заявил, что маляр не мог слышать «спокойную речь» Нукеновой из-за того, что VIP-комната с караоке имеет звукоизоляцию.
«Если там такое звукоподавление идет, тогда с какой целью было уходить в туалет и там разбираться, чтобы вас не услышали», — отметил несостыковку брат погибшей Амангельды.
Судья Айжан Кульбаева отметила, что вопрос потерпевшего вполне логичен.
«Если вы действительно перешли в туалет для того, чтобы голосов не было слышно. А сейчас утверждаете, что там шумоизоляция, потому что это караоке, то это какие-то не логичные действия», — сказала Кульбаева.
Бишимбаев заявил, что Нукенова якобы очень кричала.
«Ему (маляру — КазТАГ) слышится, как будто она спокойно говорит. Я сказал, пойдем в туалет, тогда нас не будет слышно. Почему не логичные действия? Значит она очень громко говорила, если там это было слышно, как спокойная речь», — утверждает экс-министр.