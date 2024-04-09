В ДНР сообщили об освобождении Первомайского

В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.