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Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

Британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии и профессор Эдинбургского университета Питер Хиггс умер на 95-м году жизни. Профессор Хиггс умер 8 апреля у себя дома после непродолжительной болезни. О его смерти сообщила пресс-служба Эдинбургского университета.

Источник: AP 2023

«Питер Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях», — сказал директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон (цитата по сайту университета).

Питер Хиггс прославился изобретением в 1960-х годах «метода Хиггса», который объясняет происхождение массы элементарных частиц и, в частности, масс векторных W- и Z-бозонов. Работа профессора Хиггса предсказала существование новой частицы, которая была названа его именем — бозон Хиггса.

Существование бозона удалось подтвердить только в 2012 году, благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере. В том же году в Эдинбургском университете открыли в честь профессора Хиггсовский центр теоретической физики.

В 2013 году господин Хиггс получил за свою работу Нобелевскую премию. Он разделил награду с другим физиком-теоретиком Франсуа Энглертом, чье исследование также предсказало открытие бозона Хиггса.

наука