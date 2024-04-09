Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

«Питер Хиггс был выдающейся личностью, по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях», — сказал директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон (цитата по сайту университета).
Питер Хиггс прославился изобретением в 1960-х годах «метода Хиггса», который объясняет происхождение массы элементарных частиц и, в частности, масс векторных W- и Z-бозонов. Работа профессора Хиггса предсказала существование новой частицы, которая была названа его именем — бозон Хиггса.
Существование бозона удалось подтвердить только в 2012 году, благодаря исследованиям на Большом адронном коллайдере. В том же году в Эдинбургском университете открыли в честь профессора Хиггсовский центр теоретической физики.
В 2013 году господин Хиггс получил за свою работу Нобелевскую премию. Он разделил награду с другим физиком-теоретиком Франсуа Энглертом, чье исследование также предсказало открытие бозона Хиггса.