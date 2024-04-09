Суд в США впервые приговорил к тюрьме родителей школьного стрелка

Кроме того, супружеской паре Крамбли предъявили обвинения в том, что они не заметили признаков стремительного ухудшения психического состояния своего сына. В частности, в день трагедии сотрудники школы сообщили родителям, что Итан оставил в тетради по математике тревожные надписи — «кровь повсюду» и «моя жизнь бессмысленна», которые он сопроводил рисунком пистолета и пули. Супругов Крамбли вызвали в школу и попросили немедленно забрать сына с уроков и показать психотерапевту, но они отказались, сославшись на занятость по работе. Они также не сообщили педагогам о том, что недавно приобрели сыну оружие. Через два часа их сын достал пистолет из рюкзака и открыл огонь по сверстникам.